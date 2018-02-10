Пентагон пообещал внимательно отслеживать размещение российских вооружений

На фоне размещения комплекса "Искандер" в Калининградской области, в Пентагоне обещают следить за дальнейшими размещениями вооружения РФ. Такое заявление сделала официальный представитель ведомства Мишель Балданса.

Баллистические ракеты ближнего радиуса, которые Россия разместила в Калининградской области, вызывают сожаление и носят дестабилизирующих характер, учитывая наступательные возможности комплекса и географическую близость к странам-членам НАТО. Балданс добавила, что хотя это размещение и не нарушает каких-либо двусторонних соглашений между США и Россией, подобное действие повышает градус напряженности между Россией и ее соседями, передает РИА Новости.

В Кремле заявили, что размещение тех или иных вооружений на российской территории - суверенный вопрос Российской Федерации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это не должно стать поводом для беспокойства.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин заявил, что такие действия будут способствовать повышению напряженности. Об этом сообщает RT. По его словам, в настоящее время главным дестабилизирующим элементом является размещение вблизи российских границ систем ПРО, которые носят наступательный характер.