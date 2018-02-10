Эстония и Россия обменялись осужденными шпионами

РФ и Эстония произвели обмен гражданами, осужденными за шпионаж. Россиянина Артема Зинченко, отбывавшего срок за шпионаж в Эстонии, обменяли на осужденного за шпионаж в РФ эстонского предпринимателя Райво Суси.

Отмечается, что обмен произошел в Печорском районе Псковской области на погранпункте Куничина Гора (Койдула). Ранее оба осужденных направили прошения о помиловании, которые были удовлетворены президентами.

В мае прошлого года Харьюский уездный суд в Таллине признал Зинченко виновным в работе на Главное разведывательное управление при Генштабе Вооруженных сил РФ и попытке подрыва безопасности прибалтийской страны и приговорил его к пяти годам лишения свободы. Бизнесмен Райво Суси в декабре 2017 года был признан судом в России виновным в шпионаже и приговорён к 12 годам лишения свободы.