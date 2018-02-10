Депутат Госдумы назвал Петра Порошенко антироссийским диктатором

Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что новый указ "о дополнительных мерах относительно противодействия информационной агрессии Российской Федерации", который подписал Порошенко – это "торжество государственной пропаганды".

Как заявил депутат, президент Порошенко на законодательном уровне "залепил глаза и уши украинскому обществу", поскольку только диктаторы могут ограничивать информационную свободу в государстве. Парламентарий подчеркнул, что "сражаться по-честному" с новостями из России украинская пропаганда не может. "Поэтому они пошли на грязные приемы", - заявил Бальбек, передает РИА Новости.

О содержании указа не сообщается.