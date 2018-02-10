Россия и ЕС будут сотрудничать на Балтике

Российская Федерация подписала важное финансовое соглашение с Германией и Европейской Комиссией. Договор был заключен в рамках Программы трансграничного сотрудничества "Регион Балтийского моря".

В представительстве Евросоюза в России отметили, что каждая сторона выделила сумму в размере 4,4 миллиона евро. Ранее средства в бюджет также внесли из Европейского фонда регионального развития – вклад составил 263,8 миллиона евро, передает сегодня РИА "Новости".

Подчеркивается, что в рамках данного договора страны будут взаимодействовать в нескольких различных сферах: борьба с климатическими изменениями, сохранение морской экосистемы, а также развитие транспортного сообщения.





