Посол США в России рассказал, чего ему не хватает в Москве

Бывший посол США Майкл Макфол посоветовал американцам, которые сомневаются в нелегитимности российской аннексии Крыма и агрессии РФ против Украины, смоделировать подобную ситуацию в Америке.

"Когда американцы говорят украинцам быть более прагматичными в общении с Россией, я задаю себе вопрос, насколько прагматичными будем мы, американцы, если Китай аннексирует Гавайи, Канада вторгнется в штат Мейн или же Мексика поддержит сепаратистов в Калифорнии?", - написал бывший высокопоставленный дипломат.

Его публикация в соцсети вызвала оживленную дискуссию, к которой присоединились также с провокационными заявлениями пользователи с русскоязычными именами.