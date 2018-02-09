Как США намерены противостоять российским ПВО - эксперты

Эксперты американского издания National Interest, изучившие недавно опубликованную ядерную доктрину США, рассказали, как Соединенные Штаты намерены противостоять российским средствам противовоздушной обороны.

США намерены разработать новую крылатую ракету дальнего радиуса действия. Ею планируют оснастить стратегические бомбардировщики B-21 Raider.

По мнению специалистов, новые военные самолеты будут не в состоянии преодолеть российские и китайские системы ПВО, даже с учетом передовых стелс-технологий, применяемых при разработке. Пентагон считает, что создание новейшей крылатой ракеты исправит ситуацию. "Вооружение новой ракетой стратегических бомбардировщиков имеет решающее значение для обеспечения их постоянной эффективности перед лицом совершенствования ПВО", – пишут аналитики Пентагона, передает ТК "Звезда".

Эксперты подчеркивают, что ракеты должны быть поставлены на вооружение в запланированные сроки. В противном случае, любые задержки поставок данного вида военной техники вызовут резкое снижение потенциала американских стратегических сил и неспособность противодействовать системам противовоздушной обороны ключевых мировых игроков.