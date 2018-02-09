Российский посол: Германия по-прежнему остается одним из ключевых партнеров РФ

Российский посол в ФРГ Сергей Нечаев сделал важное заявление. По словам дипломата, в настоящий момент отношения с Германией являются для России приоритетными.

Сергей Нечаев подчеркнул, что ФРГ по-прежнему остается одним из ключевых партнеров Российской Федерации в Европе, поэтому руководство РФ рассчитывает на дальнейшее эффективное развитие связей с этой страной, передает в пятницу, 9 февраля, RT

Посол также надеется на то, что отношения с немецкими властями, которые слегка охладели после возникновения кризиса на Украине и введения санкций против России, в скором времени наладятся.