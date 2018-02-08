Президент Путин признался, что не пользуется смартфоном

Сегодня в ходе заседания Совета при президенте по науке и образованию Путин сообщил, что у него нет смартфона.

«Вы сказали, что у всех смартфоны есть, а у меня нет смартфона», — передает НСН слова главы государства со ссылкой на «Интерфакс». Так он ответил президенту научно-исследовательского «Курчатовского института» Михаилу Ковальчуку на заявление о том, что на обработку смартфоном речевого запроса тратится много энергии, а пользуются смартфонами все.

Российский лидер так же отметил, что сейчас в мире происходят масштабные технологические перемены, сопоставимые с временами революций в промышленности и прорывов в науке, пишет сайт «Подмосковье Сегодня». Президент призвал развивать российские технологии, так как, по его мнению, собственные технологии обеспечивают суверенитет страны.