Украинские пограничники заявили об обстреле с территории России

Пресс-центр штаба АТО заявил, что украинские пограничники были якобы обстреляны из Ростовской области России. Отмечается, что никто не пострадал, а ответный огонь не открывался.

В Facebook штаба АТО сообщается, что украинских пограничников обстреляли с территории хутора Ушаковка, который расположен на российской территории неподалеку от Станицы Луганской. В штабе подчеркнули, что подобным обстрелом был грубо нарушен режим госграницы, кроме того подвержены опасности жизни украинских военнослужащих.