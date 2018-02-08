Разведчики Эстонии указали на слабую мораль в российской армии

Регион Балтийского моря имеет для России первостепенное военное значение, но у российской армии есть слабые места, отмечается в ежегоднике департамента внешней разведки Эстонии.

"Им по-прежнему присущи небрежность, коррупция и воровство", - говорится в документе. Также подчеркивается, что российская сторона последовательно создает в этом районе новые воинские части, оснащает их современной военной техникой и проводит регулярные учения.

Эстонская внешняя разведка считает, что Россия является единственным государством, которое может угрожать независимости и территориальной целостности Эстонии и других стран Балтии, но вероятность нападения невелика.