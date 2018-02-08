ЦИК зарегистрировал всех кандидатов на выборах президента России

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ зарегистрировала кандидатов на должность президента России. Всего в бюллетене будет представлено восемь претендентов, пишет портал "Москва 24".



В выборах участвуют Сергей Бабурин от партии "Российский общенародный союз", Владимир Жириновский от ЛДПР, Павел Грудинин от КПРФ, самовыдвиженец Владимир Путин, Григорий Явлинский от "Яблока", Ксения Собчак от партии "Гражданская инициатива", Максим Сурайкин от партии "Коммунисты России" и Борис Титов от "Партии Роста".



Зампредседатель ЦИК РФ Николай Булаев: "Традиционно вас информирую, как работает у нас мобильный избиратель. У нас заявления с 85 субъектов – 266 418 это сегодня, на 9:30 утра". Так же он отметил, что более 266 тысяч избирателей подали заявление на голосование по месту нахождения.

Уточняется, что больше всего заявлений приняли в МФЦ и на портале государственных услуг. Отдельно работу по этому направлению отметили в столичном регионе. За хороший труд Москву и область поблагодарила Элла Памфилова. Она выразила надежду, что граждане за рубежом также воспользуются этой возможностью.



Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года. Мосгоризбирком подготовил специальные инструкции в виде SMS для жителей столицы. В них горожанам разъяснят порядок голосования. Прежде всего информация касается граждан, которым предстоит голосовать по месту пребывания.