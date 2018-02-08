Посол: сворачивание экономических связей между Россией и КНДР продолжится

Посол РФ в Северной Корее Александр Мацегора сделал в четверг, 8 февраля, резонансное заявление. Согласно последней информации, экономические контакты России и КНДР продолжают сворачивать.

Дипломат с сожалением отметил, что процесс, в рамках которого происходит уменьшение контактов между Москвой и Пхеньяном по целому рядом направлений экономического сотрудничества не будет приостановлен. Более того, Мацегора отметил, что в текущем году данная работа продолжится, передает телеканал "Россия 24".

Напомним, ранее специалисты обнародовали сценарий ядерной катастрофы после применения Соединенными Штатами супербомбы, которая может упасть на Северную Корею.