Путин и Эрдоган достигли важной договоренности по Сирии

Российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. В ходе обсуждения политики достигли важной договоренности по ситуации на территории Сирии.

Главы РФ и Турции условились усилить координацию деятельности военных и спецслужб для эффективной борьбы с членами террористических группировок, которые нарушают режим прекращения боевых действий в стране. Об этом в четверг, 8 февраля, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на данные пресс-службы Кремля.

Напомним, накануне стало известно, что в свои дома за минувшие сутки смогли вернуться 175 человек, из которых 7 проживают в провинции Хомс, а еще 168 – в Дейр-эз-Зоре.