Немецкий депутат посоветовал послу Украины в Германии поучиться дипломатии

Депутат Хельмут Цайфельд, посетивший Крым в составе немецкой делегации, посоветовал украинскому послу в Германии поучиться дипломатии, отметив, что никто не имеет права разговаривать в таком тоне. Дело возбудили в отношении немецкой делегации, посетившей Крым

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил, что после визита немецких депутатов от «Альтернативы для Германии» в Крым провел с руководством этой партии беседу о недопустимости таких поездок. В Twitter дипломат написал, что «вправил мозги» руководству фракции «за преступный вояж в Крым их авантюрных коллег».

«Слова посла Украины недипломатичны, господину Мельнику следует поучиться дипломатии у европейцев и прежде всего в Германии», – заявил немецкий депутат. Цайфельд добавил, что депутаты проживают в свободной Германии и «имеют право ехать туда, куда считают нужным», сообщает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, в столицу Республики Крым - Симферополь прибыли депутаты земельных парламентов Германии. Основная цель визита немецких парламентариев – обсуждение снятия международных санкций с России.