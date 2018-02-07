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Немецкий депутат посоветовал послу Украины в Германии поучиться дипломатии

7 февраля 2018, 22:05 [ «Аргументы Недели» ]

Немецкий депутат посоветовал послу Украины в Германии поучиться дипломатии
pixabay.com

Депутат Хельмут Цайфельд, посетивший Крым в составе немецкой делегации, посоветовал украинскому послу в Германии поучиться дипломатии, отметив, что никто не имеет права разговаривать в таком тоне.

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Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил, что после визита немецких депутатов от «Альтернативы для Германии» в Крым провел с руководством этой партии беседу о недопустимости таких поездок. В Twitter дипломат написал, что «вправил мозги» руководству фракции  «за преступный вояж в Крым их авантюрных коллег».

«Слова посла Украины недипломатичны, господину Мельнику следует поучиться дипломатии у европейцев и прежде всего в Германии», – заявил немецкий депутат. Цайфельд добавил, что депутаты проживают в свободной Германии и «имеют право ехать туда, куда считают нужным», сообщает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, в столицу Республики Крым - Симферополь прибыли депутаты земельных парламентов Германии. Основная цель визита немецких парламентариев – обсуждение снятия международных санкций с России.

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На крючке у финансовой разведки США

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Бывшее здание «Союзмультфильма» передано РПЦ

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Николаю Носкову отказали в присвоении звания "Заслуженный артист"

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