МИД: РФ хотят обвинить в хакерских атаках во время Олимпиады-2018

Департамент информации и печати МИД России заявил о подготовке масштабных провокаций, связанных с обвинениями в адрес России во вмешательстве в подготовку и проведение зимней Олимпиады в Южной Корее.

«Нам известно, что в западных СМИ планируется вброс псевдорасследований на тему «русского следа» в хакерских атаках на информационные ресурсы, связанные с проведением зимних Олимпийских Игр в Республике Корея», — говорится в сообщении ведомства. Обвинения будут, как всегда, бездоказательны, отмечают в МИДе.

Любые обвинения в подрыве международной информационной безопасности (МИБ) в Москве считают вдвойне абсурдными, поскольку РФ более двадцати лет выступает с целым рядом конкретных предложений по укреплению МИБ.