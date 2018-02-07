По мнению экспертов США рискуют оказаться в изоляции

Министерство финансов США на прошлой неделе опубликовало открытую версию так называемого «кремлевского доклада». В список внесены все члены российского правительства, руководство президентской администрации, главы госкорпораций и госбанков, а также крупные предприниматели. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия в этой ситуации будет действовать в своих интересах, ответные меры на возможное введение новых санкций последуют своевременно.

Вашингтон встал на очень опасный путь, наращивая давление на Россию, комментирует Владимир Джабаров публикацию «кремлёвского доклада» в эфире НСН.

«Постоянно наращивая санкции и, пытаясь втянуть всё новые страны в их поддержку, они заблуждаются. Эти страны не будут идти в их фарватере до конца. Недавно в Москве был премьер-министр Бельгии, который заявил, что Европа не поддержит новые санкции. Об этом говорят многие другие руководители европейских государств, потому что Европа теряет много денег. Поэтому Вашингтон не будет поддержан, более того, ставится вопрос о постепенном снятии санкций. Если американцы будут вести так себя и дальше, то всё больше стран будут от них откалываться в этом плане. Через десятилетия США сами рискуют оказаться в изоляции», - отметил он.