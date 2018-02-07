Песков подтвердил, что Кремль получил список покинувших Россию бизнесменов

В Кремле получили список, представленный омбудсменом Борисом Титовым, в котором перечислены имена бизнесменов, покинувших Россию, но желающих вернуться, сообщает НСН со ссылкой на «Интерфакс». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, список рассмотрят в ближайшее время в соответствующих подразделениях администрации президента, в том числе, в консультациях с соответствующими силовыми структурами.

Песков добавил, что не стоит ожидать общего подхода к решению вопроса по возвращению этих граждан обратно на родину. Каждый из них заслуживает отдельного внимания.