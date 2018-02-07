Лавров заявил, что у Запада аллергия на успехи России

Успехи России на внутреннем и внешнем рынке вызывают острую аллергию у западных стран, которые привыкли всем диктовать свою волю, заявил Сергей Лавров, выступая перед участниками конкурса "Лидеры России".

Министр отметил, что "после многих столетий доминирования в мировой жизни" успешная Россия - это не то, чего ждут западные партнеры. При этом доминирование Запада заканчивается, и на смену ему придет многополярный мир. По словам Лаврова, новый мир встретится с сильным сопротивлением. Его противники будут использовать нелегитимные методы, в том числе задействовать силу в обход устава ООН.