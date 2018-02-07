Минобороны выразило озабоченность наличием у боевиков ПЗРК

Российские военные всерьез озабочены наличием переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) у террористов в Сирии. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Пилот второго Су-25 рассказал, как прикрывал погибшего в Сирии майора Филипова

Боевики могут применять переносные зенитно-ракетные комплексы не только в Сирии. "Министерством обороны ведется работа по установлению типов этих ПЗРК и каналов их поставки террористам", - говорится в пресс-релизе военного ведомства.

Основным источником дестабилизации в Сирии, и не только в зоне деэскалации "Идлиб", остается "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России), отметил Конашенков, передает РИА Новости. По его словам, террористы стали послушным инструментом в руках "одной или группы технологически развитых стран", которых не устраивает решающая роль России в освобождении Сирии от группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Напомним, штурмовик СУ-25 ВКС России был сбит 3 февраля в небе над Сирией. Майору Роману Филипову Президентским указом присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).