Названы главные кандидаты на увольнение из правительства России

После мартовских выборов президента в Российской Федерации будет сформирован новый состав правительства. Политические эксперты предположили, что весной кабинет министров покинет целый ряд чиновников.

Одним из первых в списке кандидатов на увольнение, составленном авторами издания «Новый день», идет вице-премьер Дмитрий Рогозин. Курируемая им космическая сфера все больше ассоциируется не с успехами, а громкими провалами. Последним из них по времени стал состоявшийся в ноябре прошлого года неудачный запуск ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Восточный. Головная часть «Союза», которая должна была доставить на орбиту Земли 19 спутников, упала в Атлантический океан.









Не может похвастаться большими достижениями и министр здравоохранения Вероника Скворцова. Составители «черного списка» чиновников отметили, что уровень российской медицины в ходе проводимой ведомством Скворцовой оптимизации не повышается, а, наоборот, снижается. Следствием этого стал «демографический обвал», зафиксированный Росстатом в 2017-м. Специалисты посчитали, что в стране впервые за несколько лет сократилось население.









Компанию Рогозину и Скворцовой может составить Владимир Мединский, полагают эксперты. Они указали на тот факт, что министерство культуры постоянно сотрясают скандалы, которые негативно отражаются на репутации главы ведомства.









В том, что у Мединского мало шансов сохранить свою должность также уверены сотрудники фонда «Петербургская политика». В своем докладе, посвященном карьерным перспективам членов правительства, фонд назвал чиновника «аллергеном» для общества.

Таким же «аллергеном», по мнению аналитиков, является министр образования и науки Ольга Васильева. Главным ее минусом эксперты назвали публичный имидж, сформированный, прежде всего, инициативами по введению в школах уроков православия и нравственности, пишет РБК.









Главы правительства Дмитрия Медведева в списках, использованных при подготовке данного материала, нет, однако его отставка после президентских выборов тоже весьма вероятна. Согласно ранее опубликованной информации, Медведев может сменить пост премьер-министра на должность руководителя «суперсуда». Такое неофициальное название закрепилось за органом, который планируется образовать путем слияния Конституционного и Верховного судов.