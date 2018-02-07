В Государственной думе комментируют сообщения о проблемах и дополнительных проверках российских бизнесменов, упомянутых в «кремлёвском списке», представленном в конгресс США. Депутаты считают, что они были вполне ожидаемыми.

«Мы в России достаточно жёстко отреагировали на публикацию этого списка, несмотря на то что некоторые говорили, что это профанация, ничего не значит, что это своего рода халтура и не будет иметь никаких последствий. Мы получаем соответствующие сигналы, что подтверждает, что действие было недружественным», — сказал журналистам RT председатель комитета по финансовому рынку, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Аксаков

Кроме того, депутат также посоветовал предпринимателям переориентироваться и рассматривать больше возможностей для развития своего бизнеса именно в России.