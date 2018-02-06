Глава Службы внешней разведки РФ объяснил, зачем ездил в США
6 февраля 2018, 12:42 [ «Аргументы Недели» ]
Во вторник, 6 февраля, глава Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин рассказал о цели своего визита в США. Ранее стало известно о прибытии политика в Вашингтон.
В ходе заседания оргкомитета по подготовке и проведению празднования 100-летия российской академической археологии Нарышкин подчеркнул, что выполнял на американской территории свои прямые обязанности как руководитель российской разведки. "Точка", – подытожил начальник СВР.
Известно также, что вместе с Сергеем Нарышкиным в Штаты приезжали руководитель ФСБ Александр Бортников и глава ГУ Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Игорь Коробов, передает ТАСС.
Интересно, что в отношении всех троих со стороны США ранее были введены ограничения, которые, в частности, не позволяют им получить въездные визы.