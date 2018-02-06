Глава Службы внешней разведки РФ объяснил, зачем ездил в США

Во вторник, 6 февраля, глава Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин рассказал о цели своего визита в США. Ранее стало известно о прибытии политика в Вашингтон.

В ходе заседания оргкомитета по подготовке и проведению празднования 100-летия российской академической археологии Нарышкин подчеркнул, что выполнял на американской территории свои прямые обязанности как руководитель российской разведки. "Точка", – подытожил начальник СВР.

Известно также, что вместе с Сергеем Нарышкиным в Штаты приезжали руководитель ФСБ Александр Бортников и глава ГУ Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Игорь Коробов, передает ТАСС.

Интересно, что в отношении всех троих со стороны США ранее были введены ограничения, которые, в частности, не позволяют им получить въездные визы.