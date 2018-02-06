Стало известно, кто является кандидатом на пост премьер-министра Дагестана

Во вторник стало известно имя кандидата на пост председателя правительства Дагестана. Данную информацию сегодня предоставил временно исполняющий обязанности главы республики Владимир Васильев.

Политик, согласно последним сообщениям, порекомендовал Народному собранию Дагестана рассмотреть на эту должность кандидатуру министра экономики Татарстана Артема Здунова, передает РИА "Новости". Источник отмечает, что депутаты дагестанского парламента обсудят это предложение завтра.

Напомним, накануне вечером правительство республики было отправлено в отставку. Такое решение принял врио главы Дагестана Владимир Васильев.