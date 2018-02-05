Вечером в понедельник, 5 февраля, стало известно, что правительство Дагестана отправлено в отставку. Данное решение принял временно исполняющий обязанности главы республики Владимир Васильев.

В тексте указа подчеркивается, что временное исполнение обязанностей председателя дагестанского правительства возлагается на Анатолия Шамсутдиновича Карибова. Кроме того, Васильев поручил чиновникам продолжать выполнять все предписанные им функции до того, как будет сформировано новое правительство, передает РИА "Новости".

Уточняется также, что данный указ вступает в силу со дня его подписания, то есть сегодня.

Ранее сообщалось, что в республику с проверкой прибыла специальная комиссия из Москвы.