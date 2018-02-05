В понедельник, 5 февраля, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко был награжден орденом "За заслуги перед отечеством" II степени. Документ уже подписал президент РФ Владимир Путин.

В тексте, опубликованном на официальном сайте правовой информации, подчеркивается, что Георгий Полтавченко удостоен награды за большой вклад в социально-экономическое развитие Северной столицы, большие трудовые успехи, а также за добросовестную работу, которую он выполняет уже много лет.

Напомним, что Полтавченко был наделен полномочиями губернатора Санкт-Петербурга 31 августа 2011 года. Его кандидатуру тогда поддержали 37 депутатов.