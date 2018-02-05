«Кремлевский доклад» пробудит в российской элите патриотизм

Как известно, Министерство финансов США на днях представило Конгрессу "кремлевский доклад", в который вошли имена 114 крупных чиновников и руководителей госкомпаний РФ, а также 96 российских олигархов.

Эксперты говорят, что доклад составлен очень формально и напоминает телефонный справочник. Но все же это весьма серьезное событие, в котором заключена как хорошая новость, так и плохая.

Плохая в том, что включение элит российского бизнеса и руководства страны в черный – «токсичный» - список всерьез и надолго затрудняет возможности диалога. А хорошая новость заключается в том, что попадание в этот список может пробудить пусть вынужденный, но все же патриотизм российской элиты и заставить какую-то ее часть строить будущее в собственной стране, передает НСН.