Эксперт, профессор МГУ, член Научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло считает, что США будут вести до последнего политику индивидуального психологического террора.

Эксперт высказался о мнении депутата Верховной Рады Евгения Мураева о том, что из-за санкций Запада против России Украина лишилась почти половины валового внутреннего продукта.

Как отметил эксперт, даже если США признают, что антироссийские санкции могут оказаться губительными даже для самих Штатов и для Европы, совсем не означает, что они свернут эту политику, - сообщает "Свободная пресса". "Вашингтон избрал другой план, которого будет придерживаться", - считает эксперт.

"Публикация "кремлевского досье" — это не профанация, а первый шаг в далеко идущей комбинации", - заявил Андрей Манойло. По его мнению, в ближайшее время вся санкционная политика США будет вертеться вокруг этого списка.