Крымские власти ответили на угрозы Киева немецким депутатам, посетившим Крым

Заместитель председателя комитета крымского парламента по межнациональным отношениям, глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель заявил, что угрозы украинских властей не страшны немецким депутатам, прибывшим в Крым с официальным визитом.

Депутат земельного парламента Северный Рейн-Вестфалия Роге Бекамп, прилетев в Крым, сразу заявил, что угрозы украинских властей его и его коллег нисколько не беспокоят, сообщило издание "Аргументы недели - Крым".

В немецкой делегации депутаты от правой партии "Альтернатива для Германии" из трех региональных парламентов страны: Берлин, Бранденбург и Рейн-Вестфалия. Посол Украины в Германии Андрей Мельник пригрозил "плачевными правовыми последствиями парламентариям и назвал их визит в Крым "безответственным вояжем".

Гемпель сопровождает делегацию немцев в Крыму. Он заявил: "Немецкие депутаты приехали в Крым осознанно. Они являются гражданами свободной Европы и никто не имеет права им диктовать, куда ехать и что делать".

"Украинские власти могут и дальше слюной брызгать в адрес депутатов из Германии, в адрес Крыма. Это не поможет Украине разорвать те отношения, которые у нас складываются, в частности, с депутатами от партии "Альтернатива для Германии", — цитирует РИА Новости крымского политика.