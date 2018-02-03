Россия нанесла удар по району, где был сбит Су-25

По району, где террористы сбили российский Су-25, нанесен удар высокоточным оружием. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, ударом было уничтожено более 30 боевиков запрещенной в России Ан-Нусры.

Какое конкретно оружие применялось для нанесения удара, не сообщается.

Провинция Идлиб признана одной из зон деэскалации в Сирии. В последние полтора месяца Идлиб подвергается интенсивным авиаударам.



Ранее сирийская вооруженная оппозиция выступила с утверждением о том, что сбила в районе города Идлиб военный самолет. Министерство обороны РФ подтвердило, что Су-25 потерпел крушение при выполнении облёта зоны деэскалации в Идлибе. Пилот успел катапультироваться, но погиб, сражаясь с боевиками.