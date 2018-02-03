Минобороны: летчик сбитого самолета в Сирии успел доложить о катапультировании

Министерство обороны РФ подтвердило, что российский самолёт Су-25 потерпел крушение при выполнении облёта зоны деэскалации в Идлибе. Пилот успел катапультироваться, но погиб, сражаясь с боевиками.



Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной предпринимает необходимые меры по возвращению тела российского лётчика. Отмечается, что пилот успел доложить о катапультировании на территории, подконтрольной боевикам «Джабхат ан-Нусры» (террористическая организация, запрещенная в России).

Ранее сирийская вооруженная оппозиция выступила с утверждением о том, что сбила в районе города Идлиб военный самолет. В YouTube опубликовано видео падения самолета.