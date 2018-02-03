Украина настаивает на изменении правила применения вето в Совбезе ООН

Украина настаивает на изменении механизма применения права вето при голосованиях в Совбезе ООН.

Украинская делегация отмечает, что при нынешней системе голосования одна страна, используя право вето, способна полностью парализовать работу совета. Особенно это опасно в «ситуациях, когда действия Совбеза являются чрезвычайно необходимыми».

Украинские представители также отметили, что в последние годы неоднократно наблюдали злоупотребление правом вето или"некорректной" процедурой его использования, передает iz.ru.