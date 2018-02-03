Российские олигархи должны будут объяснить происхождение их богатства в Лондоне

Власти Великобритании планируют начать серьезную борьбу с незаконными накоплениями. Олигархи из России, которых подозревают в коррупции, должны будут объяснить, как они смогли вести такой роскошный образ жизни в стране.

Сообщение об этом сделали местные СМИ, ссылаясь на заявление Бена Уоллеса, возглавляющего в Британии министерство безопасности. Предполагается, что органами, осуществляющими надзор, могут замораживаться подозрительные активы со стоимостью свыше 50 тыс. фунтов, если владельцы не смогут официально подтвердить источники происхождения доходов для их приобретения. Проверки коснутся инвесторов из России, Китая и с Ближнего Востока, которые вложили, к примеру, миллиарды фунтов в недвижимость Лондона.

Если подозреваемый не сможет назвать источники благосостояния, имущество может быть конфисковано как в пользу британского бюджета, так и в пользу иностранного государства, которое докажет, что активы добыты незаконным путем.