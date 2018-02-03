Джеймс Мэттис процитировал гимн Украины

Министр обороны США Джеймс Мэттис во время совещания со своим украинским коллегой Степаном Полтораком процитировал кусочек из гимна Украины. Судя по всему, чтобы показать украинскому правительству свою поддержку. Глава Пентагона выразил Украине благодарность за смелость перед агрессией РФ

«Душу й тіло ми положим за нашу свободу» — в этих словах государственного гимна отображается украинская борьба за независимость», — отметил Мэттис, сообщает RT.

Он также заявил, что США продолжат оказывать давление на Россию для «отвода сил и вооружения». Кроме того, Мэттис обещал укрепить сотрудничество между США и Украиной, а также оказание поддержки со стороны НАТО.