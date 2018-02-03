Джеймс Мэттис процитировал гимн Украины
3 февраля 2018, 17:10 [ «Аргументы Недели» ]
Министр обороны США Джеймс Мэттис во время совещания со своим украинским коллегой Степаном Полтораком процитировал кусочек из гимна Украины. Судя по всему, чтобы показать украинскому правительству свою поддержку.
«Душу й тіло ми положим за нашу свободу» — в этих словах государственного гимна отображается украинская борьба за независимость», — отметил Мэттис, сообщает RT.
Он также заявил, что США продолжат оказывать давление на Россию для «отвода сил и вооружения». Кроме того, Мэттис обещал укрепить сотрудничество между США и Украиной, а также оказание поддержки со стороны НАТО.