Элла Памфилова сделала замечание Дмитрию Пескову

Председатель ЦИК Элла Памфилова сделала замечание пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, напомнив, что во время избирательной кампании чиновникам нельзя использовать должностное положение для предвыборной агитации.

Глава ЦИК заметила, что 29 января официальный представитель Кремля допустил высказывание о Владимире Путине "с признаками агитации". Предположительно, глава ЦИК сделала замечание Пескову, который назвал действующего президента "абсолютным лидером общественного мнения и политического олимпа".

"Само по себе это уже можно воспринимать как явную форму агитации за одного из кандидатов, тем более на нем лежит особая ответственность — он пресс-секретарь действующего президента. Высказывания подобного типа в адрес своего руководителя, которые могут восприниматься как определенная агитация, конечно, недопустимы, поэтому мы сделали такое замечание", — цитирует Памфилову РИА Новости.

Песков уже извинился и заявил, что учтет на будущее замечания Памфиловой.