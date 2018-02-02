Сенатор Бондарев: армия России скоро получит новейшее гиперзвуковое оружие
2 февраля 2018, 20:33 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, бывший главком Военно-Космических сил России, генерал Виктор Бондарев заявил о том, что на вооружение российских Вооруженных сил скоро начнет поступать новейшее гиперзвуковое оружие.
По словам сенатора, в России имеется "большой задел по современному неядерному оружию: в частности, высокоточному".
Бондарев подчеркнул, что "скоро в войска будут поступать единицы новейшего гиперзвукового оружия, таким образом стратегическое сдерживание будет обеспечено даже неядерной частью нашего арсенала", - сообщает РИА Новости.
Бывший главком ВКС подчеркнул, что Россия соблюдает договор СНВ-3 и обновляет свой ядерный арсенал "согласно реалиям сегодняшнего дня", пополняя арсенал в рамках установленной договоренностями квоты.