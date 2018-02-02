"Укроборонпром" жалуется на перехват контрактов Россией

Оборонные предприятия Украины несут потери из-за действий предприятий российского ОПК, которые теснят их на мировом рынке вооружений. Об этом сообщается на сайте госконцерна "Укроборонпром". Появились данные о происхождении новейшей украинской крылатой ракеты

"Россия принимает меры, чтобы потеснить украинские предприятия с международных рынков, где интересы Украины и России пересекаются в борьбе за контракты, связанные с ремонтом и модернизацией техники советского производства," — говорится на сайте компании. В концерне также заподозрили, что российская сторона якобы просит заказчиков "исключить украинские предприятия из перечня участников" накануне проведения тендеров.

Согласно заявлению, доходы от ремонта авиатехники на мощностях украинских заводов составляют существенную часть доходов Украины, поэтому действия предприятий российского ОПК вредят экономическим интересам страны.

Ранее сообщалось, что волонтеры при министерстве обороны Украины возмущены качеством санитарных автомобилей "Богдан-2251", которые были доставлены на позиции украинской армии в Донбассе.