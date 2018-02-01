Названа дата встречи Путина и Аббаса

Сегодня стало известно, что встреча президента России Владимира Путина и главы Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса состоится. Об этом рассказал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

Ранее секретарь Совбеза Российской Федерации Николай Патрушев отмечал, что подобный контакт готовится, однако никаких других подробностей не предоставлялось.

В четверг, 1 февраля, Дмитрий Песков заявил журналистам, что в рабочем графике Владимира Путина действительно значится встреча с Махмудом Аббасом, передает РИА "Новости". Подчеркивается, что политики проведут переговоры в Сочи уже 12 февраля.





