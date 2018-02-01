Новые кандидаты подогревают интерес к выборам президента

Опрос, проведенный ВЦИОМ в конце января, показал, что в настоящее время 71% россиян намерены принять участие в выборах главы государства в марте 2018 года. Такое количество из числа опрошенных заявили, что «точно пойдут» голосовать. Этот показатель растет с декабря прошлого года: если в декабре соответствующий ответ давали 63% респондентов, то в начале января 2018 года — уже 67%.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в эфире НСН предположил, что увеличивающийся интерес к выборам связан с появлением новых кандидатов, однако в целом выборы станут референдумом доверия первому лицу.

«Идет избирательная кампания и увеличивается количество избирателей, которые узнают о предстоящих выборах, делая свой выбор в пользу того или иного кандидата. То есть играет роль фактор информативности. Другой фактор — драматургический. Люди видят, что избирательная кампания становится более интересной, так как появились новые кандидаты. В результате люди начинают более пристально следить за происходящим. Третье — это рациональный выбор. Избиратели начинают понимать, что кампания представляет из себя референдум доверия первому лицу и воспринимают участие в подобном референдуме как важный шаг по поддержке этого первого лица», — сказал политолог.

Исследование ВЦИОМ также выявило, что если бы президентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, то порядка 70% (69,9%) опрошенных отдали бы свои голоса за Владимира Путина.