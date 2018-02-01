МИД вновь предупредило об охоте за россиянами в разных странах мира

Министерство иностранных дел РФ вновь предупредило об охоте за россиянами в разных странах мира. МИД ранее в разные года в период с 2011 по 2017 выпускало пять предупреждений гражданам Российской Федерации.

В 2018 году МИД обращает внимание на реальную угрозу подвергнуться задержанию и даже аресту по запросам правоохранительных органов США в третьих странах.

Предупреждение опубликовано на сайте МИД России. "Несмотря на наши призывы наладить сотрудничество между компетентными органами России и США на основе двустороннего Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 г., американские спецслужбы продолжают фактическую «охоту» за россиянами по всему миру", - отметили в МИД.

Количество таких случаев достигло 40. В прошлом году по запросам из Вашингтона за рубежом арестовано более 10 россиян, в том числе в Испании С.В.Лисова и П.Ю.Левашова, в Латвии – Ю.А.Мартышева, в Канаде – Р.Ф.Мансурова, в Греции – А.В.Винника.

МИД напомнил о похищении Константина Ярового в 2010 году и Романа Селезнева. Селезнева американские агенты похитили на Мальдивах и насильно вывезли в США.

После экстрадиции в США граждане России сталкиваются с предвзятым отношением со стороны американского «правосудия». Приводятся примеры с Ярошенко и Виктором Бутом.

"Настоятельно рекомендуем российским гражданам при планировании поездок за рубеж тщательно взвешивать все риски, особенно если есть основания предполагать наличие претензий со стороны американских правоохранительных органов", - призывает МИД РФ.