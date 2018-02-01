ООН: конфликт в Донбассе стал одним из самых кровопролитных со времен ВОВ
1 февраля 2018, 08:58 [ «Аргументы Недели» ]
Конфликт на востоке Украины стал одним из самых кровопролитных в Европе со времени окончания Второй мировой войны, говорится в докладе Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.
Отмечается, что число жертв противостояния между Киевом и ополченцами продолжает увеличиваться.
УКГВ также назвало минувший год «одним из самых смертоносных» для жителей восточной Украины. Согласно оценкам ООН, за это время были убиты 105 человек, 486 ранены. Это на 6% больше, чем в 2016 году.
Также в ООН выражают тревогу относительно положения 1,2 млн человек, которые испытывают нехватку продовольствия.