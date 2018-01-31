Собчак рассказала о разговоре с Путиным перед началом избирательной кампании

Кандидат в президенты РФ телеведущая Ксения Собчак рассказала о разговоре с действующем президентом России, который тоже вновь будет баллотироваться, Владимиром Путиным перед началом избирательной кампании.

У Собчак было запланировано интервью с Владимиром Путиным. Она делает кино про своего отца Анатолия Собчака. Путин был с Собчаком членом одной команды. Договариваясь о встрече с Путиным, Собчак уже знала, что пойдет на выборы, - передает РБК.

По ее словам, зная, что об интервью, она "посчитала правильным, раз уж встречаюсь с президентом, сказать ему в лицо, что собираюсь идти на выборы".

Ксения уверена, что сделала правильный шаг правильным. Она на хотела, чтобы появились разговоры о ее планах, и рассчитывала на то, что о ее намерениях Путин узнает лично от нее. Собчак "практически уверена", что о ее намерении идти на выборы президент впервые узнал от нее самой. "Он действительно удивился", - пояснила она.