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Собчак сдала в ЦИК подписи, а Волынец и Гордон сняли свои кандидатуры

31 января 2018, 16:35 [ «Аргументы Недели» ]

Собчак сдала в ЦИК подписи, а Волынец и Гордон сняли свои кандидатуры
president-rf.ru

Кандидат от Народной партии России, глава Национального родительского комитета Ирина Волынец приняла решение не баллотироваться в президенты России. Волынец 31 января объявила, что снимает свою кандидатуру в пользу Владимира Путина.

Центральная избирательная комиссия РФ приняла заявление Ирины Волынец о снятии ее кандидатуры с выборов.
Сегодня же Ксения Собчак сдала в ЦИК подписи, необходимые для регистрации на президентских выборах. В Центризбирком были представлены более 105 тысяч подписей за Собчак из 56 российских регионов, - сообщает РИА Новости.

Собчак сообщила, что подписи до сдачи в ЦИК прошли широкую проверку в присутствии наблюдателей и даже представителей штабов конкурентов. Кандидат в президенты рассказала, что задача ее штаба состояла в том, чтобы сделать проверку подписей максимально прозрачной.

Ранее от президентских амбиций отказалась Екатерина Гордон.

Сегодня в 18:00 ЦИК завершит прием документов для регистрации и подписей от претендентов. Как стало известно сегодня, кандидат от Партии социальных реформ Станислав Полищук снял кандидатуру в пользу Владимира Путина. Выдвиженец от Партии социальной защиты психолог Михаил Козлов привез в ЦИК вместо подписей чистые листы бумаги и заявил, что не рассчитал свои финансовые возможности.

Выборы президента России пройдут 18 марта.

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В Волгограде загорелся самолет из Москвы

В Волгограде загорелся самолет из Москвы

В аэропорту Волгограда в среду вечером загорелся самолет А320, прилетевший рейсом из Москвы. Пассажиров авиалайнера эвакуировали с помощью надувных трапов. К счастью, никто не пострадал.

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