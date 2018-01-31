Генерал ФСБ призвал присоединить Донбасс к России

Москва в ответ на последние недружественные действия американской администрации должна присоединить Донбасс. Такое мнение высказал член Совета по внешней и оборонной политике России, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов.

По словам Михайлова, которые приводит «Русская весна», публикация в США «кремлевского доклада» свидетельствует о том, что у Вашингтона закончились аргументы. Следующим шагом должен стать разрыв дипломатических отношений между странами, предрек эксперт.

Доклад, о котором идет речь, был обнародован министерством финансов Соединенных Штатов накануне. В документе фигурируют фамилии представителей российской власти и бизнеса.