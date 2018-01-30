Основатель Putin team Овечкин стал доверенным лицом Владимира Путина

Известный во всем мире российский хоккеист Александр Овечкин, создатель движения Putin Team официально стал доверенным лицом президента РФ Владимира Путина. Об этом стало известно во вторник, 30 января.

В приложении постановления ЦИК РФ, которое было зарегистрировано сегодня, указан третий список доверенных лиц Путина, где подчеркивается, что Александр Овечкин включен в данный документ, передает РИА "Новости".

Напомним, что ранее Центризбирком принял решение зарегистрировать в качестве доверенного лица действующего главы государства 259 человек. Впоследствии было решено включить в данный список еще 154 гражданина.

Напомним, выборы президента России состоятся в стране 18 марта текущего года.