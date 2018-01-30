Каких дальнейших действий ожидать от Министерства финансов США после того, как список из 210 имен представителей президентской администрации, кабинета министров, высокопоставленных политических лидеров и бизнесменов оказался на столе американских конгрессменов?

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Нет никаких сомнений в том, что в американцы в ближайшее время начнут вводить санкции в отношении не только фигурантов списка, но и членов их семей, уверен председатель коллегии адвокатов Петр Домбровицкий. Под прицелом оказались близкие и дальние родственники людей из списка.

«Служба разведки и финмониторинга США считается самой эффективной в мире — они смогут отследить движение любых денежных средств. Это означает только одно: тот, кто не успел вывести свои активы из США, может с ними попрощаться — они уже никогда не вернутся», — заявил он «URA.RU». Кроме того, юрист уверен, что для попавших в опалу бизнесменов и чиновников вскоре закроют въезд на Запад и в Евросоюз: «Они будут вынуждены работать внутри страны, их возможности заметно сузятся, а отдыхать придется только в Крыму».