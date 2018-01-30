В «кремлевский доклад», переданный конгрессу США, вошли имена 210 человек. В их числе оказались представители президентской администрации, кабинета министров, высокопоставленные политические лидеры и представители бизнеса.

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Как считает директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов большая часть чиновников будет гордиться тем, что попали в этот список. Те же кто, кто расстроится, все равно виду не подадут. В противном случае это будет означать, что они «по недосмотру компетентных органов, имеют активы на Западе. Вот им придется похоронить надежды о том, что свою пенсию они проведут где-нибудь в Колорадо», — рассказал эксперт журналистам «URA.RU»

Также Вячеслав Смирнов считает, что публикация «кремлевского списка» является «большим подарком для Владимира Путина»: «Теперь президент понимает, что фигуранты списка никуда не денутся, теперь им некуда бежать со своими миллионами».