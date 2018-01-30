Медведев сообщил, когда Россия снимет ограничения против Запада

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, когда страна намерена отменить санкции в отношении Запада. По словам политика, Россия всегда отвечает симметрично на действия других стран.



Глава правительства РФ подчеркнул в рамках беседы с бельгийским коллегой Шарлем Мишелем во вторник, 30 января, что российская сторона снимет ограничения лишь в том случае, если западные страны сами отменят санкции, передает сегодня РИА "Новости".

Напомним, что отношения России и государств Запада серьезно ухудшились после конфликта на территории Украины и ситуации, сложившейся вокруг Крыма. Отметим также, что в последнее время европейские страны все чаще говорят о необходимости отменить санкции в отношении РФ.