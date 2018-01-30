Во вторник, 30 января, российский лидер Владимир Путин высказался о "кремлевском списке", составленном США. По мнению президента РФ, действия американских властей являются "недружественным актом".

Политик убежден, что подобные шаги наносят большой вред не только российско-американским отношениям, которые и так переживают не лучшие времена, но также и ситуации во всем мире, передает сегодня РИА "Новости". Путин признался, что не понимает, в чем заключается смысл подобных действий.

Напомним, минувшей ночью Министерство финансов Соединенных Штатов официально опубликовало "кремлевский список", в который вошли фамилии практически всех российских государственных деятелей, чиновников и крупных предпринимателей. В общей сложности в документе значатся 200 имен.