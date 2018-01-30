Пушков заявил, что Польша может остаться без российского газа

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что России нет смысла идти навстречу Польше в подаче газа. Соответствующий пост он опубликовал в своем "Твиттере".

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал инициативы Варшавы относительно поставок газа. "Польша доиграется до того, что Россия совсем перестанет продавать ей газ. Пусть везут его хоть из Африки. Нет смысла идти навстречу Варшаве", - заметил Пушков.

Президент Польши Анджей Дуда, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе сравнил цены российского газа, по которым "голубое топливо" получает Варшава и Германия. Польша хочет цены как у ФРГ.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что сейчас Россия является самой большой "угрозой" для Польши. Он также считает, что следует готовиться к "вторжению" РФ на украинскую территорию.