Минобороны прокомментировало опасное сближение самолетов России и США

Истребитель Су-27 действительно вылетал на перехват самолета-разведчика ВМС США над Черным морем, заявили в Минобороны, но информацию об опасном сближении двух самолетов опровергли.

Сегодня днем над Черным морем была обнаружена неопознанная воздушная цель, которая направлялась в сторону российской границы. На перехват был поднят истребитель Су-27, который приблизился к воздушному судну на безопасное расстояние и идентифицировал его как самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е «Aries II» ВМС США. Экипаж истребителя сопровождал его, не допуская нарушения им границы России и соблюдал при этом все необходимые меры безопасности, говорится в заявлении военного ведомства.

Как сообщалось ранее, российский истребитель якобы совершил сегодня опасный перехват самолета-разведчика ВМС США в международном воздушном пространстве над Черным морем, пролетев всего в 1,5 метрах от него. Сближение произошло над нейтральными водами.